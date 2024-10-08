Nevşehir\'de Ters Şeritte İlerleyen Araç ile Tırın Çarpışması: 1 Ölü

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Nevşehir'de ters şeritten ilerleyen aracın tırla çarpışması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Ürgüp ilçesi Turban kavşağı yakınlarında meydana geldi. 50 BE 050 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Babaoğlu ters şeride girince, karşı yönden gelen Mahmut Yıldız'ın kullandığı 35 DD 3406 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tırın altına giren otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Babaoğlu'nun cansız bedeni Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan tır sürücüsü de tedavi altına alındı.

Meydana gelen feci kazada güvenlik kamerasına yansıdı. - NEVŞEHİR