Nevşehir'de Tır ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

3.Sayfa

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de ters şeritten ilerleyen sürücü, karşı şeritten gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Ürgüp ilçesi Turban kavşağı yakınlarında meydana geldi. 50 BE 050 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu ters şeritte girince, karşı yönden gelen Mahmut Yıldız'ın kullandığı 35 DD 3406 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; tırın altına giren otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Babaoğlu'nun cansız bedeni Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan tır sürücüsü de tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.