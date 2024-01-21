Nevşehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Nevşehir Ürgüp karayolu, Uçhisar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ADT 282 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Ö. Nevşehir istikametine seyir halinde iken aynı yönde seyreden ve plakası öğrenilemeyen Y. E.'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör römorku yol ortasına devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada traktör sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Ö. Yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ürgüp Nevşehir karayolu römorkun yol ortasından kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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