Nevşehir'de Tüfekle Cinayet ve İntihar - Son Dakika
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Nevşehir'de Tüfekle Cinayet ve İntihar

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Eski nişanlısıyla tartışan Mustafa Baltaş, Beyza Akdoğan'ı öldürüp intihar etti.

18.02.2025 02:00
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Eski nişanlısını öldürüp intihar etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir şahıs, tartıştığı eski nişanlısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi'nde bir ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Baltaş ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendisine de ateş etti. Beyza Akdoğan'ın ikamette bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Baltaş ve Beyza Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Tüfekle Cinayet ve İntihar - Son Dakika

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