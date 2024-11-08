Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullanan' şahıslara yönelik "Narkoçelik" operasyonu düzenlendi. 13 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 3 adet iklimlendirme cihazı, 36 parça iklimlendirme cihazı parçası, değişik miktarlarda uyuşturucu madde, 5 esrar öğütme aparatı, 1 muşta, 1 sustalı bıçak, 17.62 mm fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR