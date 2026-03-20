Nevşehir\'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir'de yakınlarının kendisinden 4 gündün haber alamadığı bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Yasin Börü sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hüseyin Kaya'dan (53) 4 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çilingir yardımıyla ikametin kapısı açıldı. Eve giren ekipler, Hüseyin Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR