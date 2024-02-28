Nevşehir'deki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Nevşehir'deki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir'de yaşanan cinayetin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ümit K. isimli şahıs, iş yerine gelen Gökhan Güveren ile tartıştıktan sonra onu pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Güveren'e arkasından ateş eden Ümit K., şahsı başından vurarak öldürdü. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

28.02.2024 19:49
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Nevşehir'deki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Ümit K. isimli şahıs, iş yerine gelen Gökhan Güveren ile tartıştıktan sonra şahsı pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Sokağa kaçan Gökhan Güveren'e arkasından ateş eden Ümit K., şahsı başından burdu. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, işlenen cinayet anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Aralarında alacak verecek konusundan husumet bulunan Gökhan Güveren, Ü.K.'nin iş yerine gitti. Burada tartışan ikiliden Gökhan Güveren, daha sonra iş yerinden çıkarak kaçmaya çalıştı. Gökhan Güveren'in peşinden dışarı çıkan Ümit K., pompalı tüfek ile önce iş yerinin içinde daha sonra da ara sokakta Güveren'e ateş etti. Başından vurulan Gökhan Güveren ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ümit K.'nin bir ticari taksi ile kaçtığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri zanlının Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabasında ikamet eden akrabası M.A.'nın evinde saklandığını belirledi. Jandarma ekipleri ile birlikte eve operasyon düzenleyen polisler katil zanlısı Ü.K. ile birlikte 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ümit K.'nin 2012 yılında Kayseri'de işlediği bir başka cinayetten dolayı cezaevine girdiği ve pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından kısa sürede yakalanan Ümit K. ile birlikte cinayet sonrası Ümit K.'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri belirlenen Doğan E., Harun T., ve Cengiz Ç. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Cinayet zanlısını evinde sakladığı belirlenen Mustafa A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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