Nevşehir OSB kavşağında kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki yaya kurtarılamadı

Nevşehir OSB kavşağında kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki yaya kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Aksaray karayolundaki OSB kavşağında bir kamyonet, 54 yaşındaki yayaya çarptı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen ağır yaralı yaya kurtarılamadı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Nevşehir- Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, Menderes Aydemir'e (54) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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