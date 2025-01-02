Nevzat Bahtiyar\'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise davanın süreci ve sonrasında dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu. "Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık" mesajını paylaştıktan sonra "Dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmece" ifadesini de kullanan Eryılmaz'ın kastettiği 2 tanık ve 4 gölgenin kimlere ait olduğu merak konusu oldu.

"BİR ROMANDAN ALINTILAR YAPTIM"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'a paylaşımlarının perde arkasını anlatan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz şu ifadeleri kullandı; "Aslında daha önce bir açıklama yapmıştım. Diğer sanık avukatı cinayeti 45 adımla çözebileceğini ifade etmişti. Hatırlarsanız, Salim Güran'ın müdafisi. Ben o zaman demiştim ki bu ancak roman ismi olabilir. '45 adımda cinayet' diye bir roman ismi olabilir, başka bir şey ifade etmiyor benim için demiştim. Aslında bu paylaştığım şeyler bir nebze olsun "45 adımda cinayet" romanından alıntılardır diyebiliriz. Nasıl alıntılardır? Duruşmada bahsedilmeyen, konuşulmayan konularda yapılan alıntılardı.

"4 KİŞİ ARABAYA BİNEREK AKŞAM DERE KENARINA GİTTİLER"

Aslında ben orada bir alegori yapmaya çalıştım. Nevzat Bahtiyar, 1 tane taş koyduğunu söylemişti ama biliyorsunuz cenaze üzerinden 3 tane taş çıktı. Demek ki daha sonradan 2 taş daha koymuşlar üstüne. Aslında gizli tanık o 2 taştı. Diğer 4 gölge de yine dava sırasında pek konuşulmadı aslında, biliyorsunuz Salim Güran'ın kullanmış olduğu 47 plakalı aracın içinde 4 kişinin daha DNA'sı çıkmıştı. Bunlardan birisi Devran Güran, Kurtuluş Güran, Muhammed Kaya ve Salim Güran'ın kendi DNA'ları çıkmıştı. Benim iddiam her zaman şu olmuştu. Bunlar 4 kişi arabaya binerek akşam dere kenarına gittiler. Ve üzerine bir taş konmuş olan Narin'in üzerine diğer 2 taşı koyup çalılarla çırpılarla örterek kamufle etmek amacıyla gittiler. Kalan DNA'ların o geceden kaldığını düşünüyorum.

Sıradan bir cinayet davası olmuş olsaydı bütün bir aile bütün bir köy bu katili saklamakla uğraşmazlardı. Burada saklanmak istenen aslında ben katilden ziyade cinayetin işlenme sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu onlar için çok daha ciddi bir tehlikeydi. Ben savunmamı yaparken ne zaman 'namus' vurgusu yapsam aile bireyleri hemen celallenmeye başladı. Birdenbire çığırından çıkıyorlar. İyice hırçınlaşıyorlar. O cinayetin sebebi onlar için çok önemli. Dolayısıyla bunu kamufle etmeye çalıştılar onlar. Cinayetin sebebi bu sanıklar için çok çok önemliydi."