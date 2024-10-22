New Mexico'da Sel: 2 Ölü, 309 Kişi Kurtarıldı

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ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi kurtarıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Roswell'de hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Evler, iş yerleri ve yollar sular altında kaldı, araçlar sel suyunda sürüklendi. Eyalet polisi, ani sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin ise mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldığını belirtti. Eyalet Valisi Michelle Lujan Grisham, Roswell'in bulunduğu Chaves County için acil durum ilan ederken, yardım çalışmalarını desteklemek için 1 milyon dolarlık eyalet fonu ayırdı.

Meteoroloji uzmanları daha fazla yağış ve ani sel felaketinin yaşanabileceği uyarısında bulundu. - NEW MEXICO