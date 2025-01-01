New Orleans'taki Araçlı Saldırıda 10 Ölü, 35 Yaralı

3.Sayfa

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Orleans şehrinde araçlı saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud-Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediğini düşündüklerini, saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yaptığını açıkladı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta yeni yıl kutlamaları sırasında 10 kişinin ölümü ve 35 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan araçlı saldırıya yönelik Louisiana Valisi Jeff Landry, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanından Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisinden Robert P. Hodges ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, 42 yaşındaki saldırgan Shamsud-Din Jabbar'ın kullandığı araçta ve kalabalığa çarptığı yerden farklı noktada 2 el yapımı patlayıcı bulunduğunu ifade etti. Duncan, "Şu ana kadar 2 el yapımı patlayıcı (IED) bulundu ve güvenli hale getirildi" dedi.

Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünmediklerini belirten Duncan, "Jabbar'ın tek başına sorumlu olduğuna inanmıyoruz. Her ipucunu takip ediyoruz" dedi.

Kendisi hakkında bilgisi olan veya son 72 saat içinde kendisiyle görüşenlerin FBI ile iletişime geçmesini isteyen Duncan, saldırganın ayrıca daha önce ABD ordusunda görev yaptığı bilgisini paylaştı. Duncan terör örgütü DEAŞ'a ait bayrağın bulunduğu aracın kiralanmış olabileceğini ifade etti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ise saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 polisin durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Eyalet genelinde OHAL ilan edildi

Louisiana Valisi Jeff Landry ise konuşmasında Bourbon Caddesi'ndeki olay yerinde bulunan ilk müdahale ekiplerine, sağlık görevlilerine ve polis memurlarına teşekkür etti. Vali Landry, sistemdeki herhangi bir kusurun "şeffaf bir şekilde ele alınmasını" amaçladıklarını vurguladı. Birkaç hafta içinde başlayacak NFL Super Bowl öncesinde güvenlik endişelerini gidermek için "özenle" çalıştıklarını da vurgulayan Landry, eyalet genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu. Landry, "Super Bowl'a hazırlık olarak yarın OHAL ilanı yayınlamayı planlıyordum. Böylece tüm federal, eyalet ve yerel kurumlarımızı Super Bowl ve Mardi Gras'a hazırlık için harekete geçirecektik. Ancak bugün yaşanan olaylar nedeniyle OHAL ilanını bugün yayınladım. Bu, federal, eyalet ve yerel ortakların şehri güvenli hale getirmek için gerekli tüm kaynakları bir araya getirmelerine imkan tanıyacak" şeklinde konuştu.

New Orleans Polis Departmanından Anne Kirkpatrick ise olay yerinde yaklaşık 400 polis memurunun görev yaptığını belirterek, "Gece 3 polisimiz kendilerine ateş eden bir teröristle çatışmaya girdi" ifadelerini kullandı. Kirkpatrick saldırganın çatışmada öldürüldüğünü, çatışmada yaralanan 2 polisi hastanede ziyaret ettiğini aktardı.

ABD'yi sarsan saldırıda 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Yerel saatle 03.15 sıralarında yılbaşı kutlamalarının sürdüğü şehrin Fransız Mahallesi olarak tanınan bölgesindeki Bourbon Caddesi'nde bir sürücü, pikap aracıyla kalabalığın arasına dalmış, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açmıştı. Polis ise saldırgana karşılık vermişti. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 2'si polis en az 35 kişinin de yaralandığını belirtilmişti. Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediği ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığı" aktarılmıştı.

FBI, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurmuştu. - LOUISIANA