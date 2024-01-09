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New York'ta sinagogun altından gizli tünel çıktı, 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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New York'ta sinagogun altından gizli tünel çıktı, 10 kişi gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altından yasa dışı bir şekilde kazılan tüneli kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi. Olaylar sırasında 10 kişi gözaltına alındı. Tünellerin niçin kazıldığı henüz bilinmiyor.

New York\'ta sinagogun altından gizli tünel çıktı, 10 kişi gözaltına alındı
09.01.2024 - 17:49,
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ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altından gizli tünel çıktı. Yasa dışı bir şekilde kazılan tüneli kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinin Crown Heights semtindeki bir sinagogun altında yasa dışı bir şekilde tünel kazıldığı ortaya çıktı. Tünelleri betonla kapatmak için sinagoga inşaat ve polis ekibi gönderildi. Ancak işçiler ve polisler, genç Ortodoks Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı. Tünellerin doldurulmasını önlemek isteyen Yahudiler, inşaat ekiplerine ve polislere karşı direnince tansiyon yükseldi. New York polisi çıkan olaylarda 10 Yahudiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz ay keşfedilen tünellerin niçin kazıldığı henüz bilinmiyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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