Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde Niğde Belediyesi önünde düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" festivalinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Festival alanında kurulan stantta görevli ekipler; siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve güçlü şifre kullanımı konularında toplam bin 800 vatandaşa bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
Emniyet yetkilileri; dijital ortamda güvenliğin sağlanmasına yönelik farkındalık çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde Belediyesi'nde Siber Güvenlik Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?