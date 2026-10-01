Niğde-Bor Karayolu'nda refüje çıkan SUV ağaca çarptı, kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
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Niğde-Bor Karayolu'nda refüje çıkan SUV ağaca çarptı, kazada yaralanan olmadı

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Niğde-Bor Karayolu\'nda refüje çıkan SUV ağaca çarptı, kazada yaralanan olmadı
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Niğde-Bor Karayolu'nda seyreden 51 AEM 090 plakalı SUV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkıp ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi, refüjdeki ağaç ve bir tabela zarar gördü.

Niğde'de kontrolden çıkarak, refüje çıkan SUV araç ağaca çarptı. Kazada hasar alan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Bor Karayolu üzerinde seyreden 51 AEM 090 plakalı SUV araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak, ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Refüjde bulunan ağacın ve bir tabelanın zarar gördüğü kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Araç incelemelerin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaGüncelNiğdeKazaBorSon Dakika

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