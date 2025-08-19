Niğde\'de 1600 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 600 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada bin 600 kilo tütün ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE