Niğde'de 1600 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Niğde'de 1600 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Niğde\'de 1600 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
19.08.2025 10:57
Niğde'de düzenlenen operasyonda 1600 kilo kaçak tütün yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 600 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada bin 600 kilo tütün ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 1600 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

07:19
SON DAKİKA: Niğde'de 1600 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
