Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 600 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada bin 600 kilo tütün ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de 1600 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?