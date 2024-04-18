Niğde'de 18 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de 18 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırın kasasında çuvallara gizlenmiş 18 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

18.04.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 18 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

NİĞDE - Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırın kasasında çuvallara gizlenmiş 18 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri otoyol üzerinde bir TIR'ı durdurdu. Ekipler tarafından durdurulan TIR'da narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. TIR kasasındaki çuvallara narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada çuvalın içerisine gizlenmiş 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Niğde, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 18 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hastane bahçesindeki trafo yangını paniğe neden oldu
    00:52 Hastane bahçesindeki trafo yangını paniğe neden oldu

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amacıyla hastanenin elektriği bir süre kesildi.

  • Giresun'da Soyulan Kuyumcudan Çalınan Altınlar Bulundu
    00:48 Giresun'da Soyulan Kuyumcudan Çalınan Altınlar Bulundu

    Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleşen kuyumcu soygununda çalınan altınlar, Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda kısa sürede bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, Giresun'un huzuru için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

  • Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kırsal Bölgelerde Uygulama Yaptı
    00:35 Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kırsal Bölgelerde Uygulama Yaptı

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentin kırsal bölgelerinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, trafik denetimlerinde 72 araç sürücüsüne toplamda 233 bin lira idari ceza kesildi ve 24 araç trafikten men edildi.

  • Safranbolu Devlet Hastanesi'nde Trafoda Yangın Çıktı
    00:33 Safranbolu Devlet Hastanesi'nde Trafoda Yangın Çıktı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Hastanenin elektriği tedbir amacıyla bir süre kesildi.

  • Manisa Selendi'de Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Öğrenci Yaralandı
    00:19 Manisa Selendi'de Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Öğrenci Yaralandı

    Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında okul servisi ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 9 öğrenci hafif şekilde yaralanırken Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


00:23 ABD, Filistin’in BM’ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti
23:49 Kadıköy’de dramatik veda Olympiakos’a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı Kadıköy'de dramatik veda! Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı
23:06 Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye
21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 VAR nasıl kaçırır Podence’den Ferdiye çirkin hareket VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdiye çirkin hareket
22:38 Annesi para vermeyince kendisini yakmak istedi, alevler talihsiz kadına da sıçradı Annesi para vermeyince kendisini yakmak istedi, alevler talihsiz kadına da sıçradı
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
21:05 Sosyal medyada emniyet verileri paylaşan ’’Bombacı Mülayim’’ rumuzlu polis tutuklandı Sosyal medyada emniyet verileri paylaşan ''Bombacı Mülayim'' rumuzlu polis tutuklandı
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
18:54 Beyoğlu’nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 02:16:15. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de 18 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement