Niğde'de 18 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kırsal Bölgelerde Uygulama Yaptı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentin kırsal bölgelerinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, trafik denetimlerinde 72 araç sürücüsüne toplamda 233 bin lira idari ceza kesildi ve 24 araç trafikten men edildi.