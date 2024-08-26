Niğde\'de 400 Bin TL Değerindeki Altın Çalındı, Hırsız Yakalandı

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Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kılan köyünde 400 bin TL değerindeki altını çalan hırsız, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

21 Ağustos 2024 tarihinde Kılan köyünde yaşayan bir vatandaşın, evindeki çelik kasanın içerisinde bulunan 400 bin TL değerindeki 125 gram altın ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

JASAT ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edilirken çalınan ziynet eşyası sahibine teslim edildi. - NİĞDE