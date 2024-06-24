Niğde'de 5 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Niğde'de 5 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Niğde'de Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölü ve yaralının olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.06.2024 13:11
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Niğde'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulanan bir apartmanının birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan yatağın tutuşması ile çıkan yangın kısa sürede büyüyünce itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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