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Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de KOM ekipleri bir tırda yaptıkları aramada 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu. Ekipler tırda yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 milyon 400 bin dolu makaron buldu. Makaronlara el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde\'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi
14.12.2023 - 03:57,  Güncelleme: 03:58
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Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi

NİĞDE - Niğde'de KOM ekipleri bir tırda yaptıkları aramada 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu. Ekipler tırda yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 milyon 400 bin dolu makaron buldu.

Makaronlara el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Makaron, Adana, Niğde, Suç, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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