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Niğde'de 6 ayda 5 bin 681 asayiş olayı aydınlatıldı

NİĞDE - Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nın ardından 2024 yılının ilk 6 ayında emniyet ve jandarmanın kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonlar ve meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, 6 ay içerisinde 6 bin 44 asayiş olayı meydana geldiğini, bu olaylardan 5 bin 681'inin aydınlatıldığını söyledi.

Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar'ın da bulunduğu bilgilendirme toplantısında Vali Cahit Çelik, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Terörle mücadele kapsamında 41 operasyon yapıldı

Niğde'de terörle mücadele kapsamında 6 aylık süreçte 41 operasyon yapıldığını belirten Vali Çelik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında 92 operasyon gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 125 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını, 122 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti.

6 ayda 474 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

2024 yılı ilk 6 aylık süre içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan 474 operasyonda 551 kişinin yakalandığını dile getiren Çelik, yapılan operasyonlarda 551 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 93'ünün tutuklandığını söyledi.

Sanal devriyede de suçlulara göz açtırılmadığının altını çizen Vali Cahit Çelik, "Niğde'de yılın ilk ayı içerisinde 2 bin 810 sanal devriye gerçekleştirilmiş olup, 784 materyal incelendi. Öte yandan siber suçlarla mücadele kapsamında 7 operasyonda 27 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı" şeklinde konuştu.

Vali Çelik kent genelinde 6 ay içerisinde 6 bin 44 asayiş olayının meydana geldiğini, 5 bin 681 olayın ise aydınlatıldığını, 6 ay içinde KADES kapsamında 899 ihbar geldiğini ifade etti. Niğde ve Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Çelik, vatandaşların huzurunu tesis etme adına görev alan her kademedeki emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.