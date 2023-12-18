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Niğde'de 850 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 850 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 850 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Niğde\'de 850 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi
18.12.2023 - 09:57,
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 850 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Niğde KOM ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 850 bin adet dolu makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Son Dakika

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