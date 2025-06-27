Niğde\'de Apartmanda Bacadan Kısa Sürede Yangın Kontrol Altına Alındı

Niğde'de bacadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi Suat Baykal Caddesi üzerinde bulunan Ozan Apartmanı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde ilk belirlemelere göre bacadan çıkan yangın, apartmanın çatısına sıçradı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Polis ve sağlık ekipleri de güvenlik önlemleri alırken, apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması da yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE