Niğde'de Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Dakikalarca Kurtulma Mücadelesi Verdi - Son Dakika
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Niğde'de Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Dakikalarca Kurtulma Mücadelesi Verdi

Niğde'de yaşanan olayda, başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki kadın, köpeklerden kurtulmak için uzun süre mücadele etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, çevredeki vatandaşlar kadının yardımına yetişti. Kadın, saldırı anlarını anlatarak korku dolu anlar yaşadığını belirtti. Olay sonrasında kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.07.2024 13:16
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Niğde'de başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki kadın dakikalarca köpeklerden kurtulma mücadelesi verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Korku dolu anları anlatan kadın; "İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. Yardım edin diye bağırdım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Altunhisar ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol (54), iş yerinden çıkıp evine gittiği esnada Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Meryem Birol yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı;

"İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. 'Yardım edin' diye bağırdım ancak kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, biri elinde demirle geldi, vurdu ama köpekler bırakmadı yine. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi. İlk olarak Altınhisar Hastanesi'ne gittim oradan buraya sevk ettiler. Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler. Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum. Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok. Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?" - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Dakikalarca Kurtulma Mücadelesi Verdi - Son Dakika

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