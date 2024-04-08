Niğde'de bayram tatiline çıkan sürücülere uyarı
NİĞDE - Niğde Valiliği bayram tatiline çıkan sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, Ankara-Niğde Otoyolu, Adana-Niğde Otoyolu, Niğde- Kayseri karayolu ve trafiğin yoğun olduğu noktalarda denetim gerçekleştirdi. Emniyet güçleri şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirirken araç sürücülerine hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanımı ve seyahat esnasında cep telefonu kullanmamaları konularında bilgilendirme yaptı.
Niğde Valisi Cahit Çelik vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı, trafik denetimlerinin ise bayram tatili boyunca devam edeceği belirterek; "Bayramda aldığımız tedbirleri çerçevesinde özellikle yol güvenliği anlamında görev yapan ekiplerimizin sayısını iki katına çıkardık. Allah'a şükürler olsun önemli bir kazamız yok. Vatandaşlardan da istirhamımız bayram onlara eziyete dönmesin, trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri muhakkak takalım ve hız yapmayalım" dedi.
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
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