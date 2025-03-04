Hastanede hastası tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı

Mert Can:

Cahil hiç bu kadar cüretkar olmadı. Yorumlara bakıyorum da vicdandan uzak, sığ, tarafgir. Hayat mücadelesi veren bir insan ve sebep olan arasında haklı haksız davası gütmektense, şifa dilemek en doğrusu bence. Ne doktor kolay yetişir, ne de haklı öfke hapse engeldir. Elimden gelen yalnızca üzülmek…

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