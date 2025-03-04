Hastanede hastası tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı - Son Dakika
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Hastanede hastası tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük, tedavi için gelen hastası T.S. tarafından tartışma esnasında bıçaklandı. Olay sırasında ağır yaralanan Dr. Yörük, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Hastası T.S. ise güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.03.2025 15:10
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

DOKTORUN DURUMU AĞIR

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede hastası tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı

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Son Dakika 3.Sayfa Hastanede hastası tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram ÖZSOY:
    bu saglıkcılara saldıranların organları alınıp ihtiyac sahiplerine verilip umut olmalı 169 49 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    bu doktor savunma galeyanı gafleti nedir bir zaman izleyin youtubeda doktor uzman cvşu nasıl tahrik ediyor başarısız oluyor ama uzm cvş tutuklanırken tutuklandığı için hastahane canıyanmışlar hanesinde herkes sıraya girip tahrike uğrayıp tutuklanan uzm tutuklandı diye alkışa tutuyorlar hastahaneyi 25 88 Yanıtla
  • Mert Can:
    Cahil hiç bu kadar cüretkar olmadı. Yorumlara bakıyorum da vicdandan uzak, sığ, tarafgir. Hayat mücadelesi veren bir insan ve sebep olan arasında haklı haksız davası gütmektense, şifa dilemek en doğrusu bence. Ne doktor kolay yetişir, ne de haklı öfke hapse engeldir. Elimden gelen yalnızca üzülmek… 74 5 Yanıtla
    Bud Clifford:
    saldıran canı yanmış birey eminim doktordan daha ağır yaralıdır doktora geçmiş olur ama saldıran adamın acısını kimse geçiremez hayatı bitti adamın doctor bitirdi 1 5
  • Ender Yavaş:
    Adamın üstünde bıçak ne arıyor. Ülke çekilmez oldu. Hala şak şak yapan bir kitle var. 52 4 Yanıtla
  • 81855655As:
    bu gibi insanların hastalarına bakmamak lazım.belki ibretlik olur. 38 5 Yanıtla
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