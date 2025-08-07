Niğde\'de Dolap Devrildi, 6 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Niğde'de üzerine dolap düşen 6 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenli beldesi Aşağı Mahalle'de iddiaya göre evde dolaptan bir şey almaya çalışan 6 yaşındaki M.Ö. isimli kız çocuğunun üzerine dolap devrildi. Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE