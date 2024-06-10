Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Niğde\'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Mayıs ayı içerisinde kent genelinde meydana gelen asayiş olayları verileri paylaşıldı. Terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar açıklandı.

10.06.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar'ın da yer aldığı toplantıda Mayıs ayı içerisinde kent genelinde meydana gelen asayiş olayları verileri paylaşıldı. "Niğde'nin huzuru Türkiye'nin huzuru" diyen Niğde Valisi Cahit Çelik, kentin huzuru için görev yapan bin 288 emniyet, 736 jandarma personeline teşekkür etti. Terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik Mayıs ayı verilerini paylaşan Niğde Valisi Cahit Çelik; "Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda ilimizde 19 operasyon düzenlenmiş, 19 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 17 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, terörden aranması olan 1 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" dedi.

Mayıs ayı içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapsamında Niğde'de 14 operasyonun düzenlendiğini söyleyen Vali Çelik; operasyonlar kapsamında 18 şahsın yakalandığını 18 şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, 1 milyon 375 bin adet gümrük kaçağı makaron, 735 paket kaçak sigara, 95 şişe sahte alkol, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet sahte belge4 adet sahte çek, 2 adet sahte ABD doları, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 ton vergilendirilmemiş gübre ele geçirildiğini açıkladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ise yapılan 27 etkinlikle 10 bin 762 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme yapıldığını kaydeden Vali Çelik; "Uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik Mayıs ayında 117 operasyon düzenlenmiş, 139 şahıs yakalanmış, 29 şahıs tutuklanmış, 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 100 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede ise ilimizde Mayıs ayında 4 operasyon düzenlenmiş, 3'ü organizatör olmak üzere 6 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 2 araca el konulmuş, bu süreçte 15 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadelede ise 1 operasyon düzenlenmiş, 3 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sanal devriye kapsamında bin 180 sosyal medya hesabı araştırılmış, 154 farklı materyalin incelenmesi tamamlanmıştır" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Narkotik, trafik, Göçmen, Niğde, Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, Terör, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:53:11. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement