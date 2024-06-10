Niğde\'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

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Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar'ın da yer aldığı toplantıda Mayıs ayı içerisinde kent genelinde meydana gelen asayiş olayları verileri paylaşıldı. "Niğde'nin huzuru Türkiye'nin huzuru" diyen Niğde Valisi Cahit Çelik, kentin huzuru için görev yapan bin 288 emniyet, 736 jandarma personeline teşekkür etti. Terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik Mayıs ayı verilerini paylaşan Niğde Valisi Cahit Çelik; "Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda ilimizde 19 operasyon düzenlenmiş, 19 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 17 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, terörden aranması olan 1 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" dedi.

Mayıs ayı içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapsamında Niğde'de 14 operasyonun düzenlendiğini söyleyen Vali Çelik; operasyonlar kapsamında 18 şahsın yakalandığını 18 şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, 1 milyon 375 bin adet gümrük kaçağı makaron, 735 paket kaçak sigara, 95 şişe sahte alkol, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet sahte belge4 adet sahte çek, 2 adet sahte ABD doları, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 ton vergilendirilmemiş gübre ele geçirildiğini açıkladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ise yapılan 27 etkinlikle 10 bin 762 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme yapıldığını kaydeden Vali Çelik; "Uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik Mayıs ayında 117 operasyon düzenlenmiş, 139 şahıs yakalanmış, 29 şahıs tutuklanmış, 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 100 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede ise ilimizde Mayıs ayında 4 operasyon düzenlenmiş, 3'ü organizatör olmak üzere 6 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 2 araca el konulmuş, bu süreçte 15 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadelede ise 1 operasyon düzenlenmiş, 3 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sanal devriye kapsamında bin 180 sosyal medya hesabı araştırılmış, 154 farklı materyalin incelenmesi tamamlanmıştır" şeklinde konuştu. - NİĞDE