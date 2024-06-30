Niğde'de Gölette Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Niğde'de Gölette Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Niğde'nin Gümüşler beldesinde bulunan gölette serinlemek için suya giren bir kişi gözden kayboldu. Arkadaşları durumu ihbar ederek ekiplerin çalışma başlatmasını sağladı. Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edilerek kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarına başladı.

30.06.2024 19:01
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Niğde'de bir kişi serinlemek için girdiği gölette gözden kayboldu. Ekipler şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde bulunan gölette meydana geldi. Beldedeki gölete arkadaşları ile birlikte gelen M.E. (40) iddiaya göre, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra M.E'yi göremeyen arkadaşları durumu ihbar etti. Yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, M.E.'yi arama çalışmalarına başladı - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Gölette Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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