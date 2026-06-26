Niğde'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Niğde'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

26.06.2026 19:00
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Niğde'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Niğde Valiliği, Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 16.00 sularında, Bor ilçemize bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan Yertaş Havai Fişek Fabrikasında patlama meydana gelmiştir. İhbarın alınmasının ardından olay yerine Jandarmadan 2 araç 8 personel, 112 Acil Sağlık ekiplerinden 3 araç 9 personel, itfaiyeden 3 araç 8 personel, AFAD'dan 1 araç 3 personel ve MEDAŞ'tan 1 araç 2 personel sevk edilmiş olup gerekli müdahaleler ivedilikle başlatılmıştır. Patlama sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla il dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama - Son Dakika

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