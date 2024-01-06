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Niğde'de hayatını kaybeden karı-koca yan yana defnedilecek - Son Dakika
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Niğde'de hayatını kaybeden karı-koca yan yana defnedilecek

Niğde-Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ramazan Türköz ve eşi Ganimet Türköz'ün Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından kasaba mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavileri ise devam ediyor.

Niğde\'de hayatını kaybeden karı-koca yan yana defnedilecek
06.01.2024 - 23:08,
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Niğde'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı-koca yan yana defnedilecek.

Niğde- Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ramazan Türköz (67) ve eşi Ganimet Türköz'ün ( 62) Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından kasaba mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Niğde-Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana gelen kazada Osman A. yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobil ile Ramazan Türköz idaresindeki 51 HV 568 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmış, kazada Ramazan Türköz ve Ganimet Türköz yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan Aynur Ş. (53), Hasan D. (18) ile diğer otomobil sürücüsü Osman A.'nın (42) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de hayatını kaybeden karı-koca yan yana defnedilecek - Son Dakika


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