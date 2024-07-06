Niğde'de Hırsızlık Olaylarına Karşı Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Niğde'de Hırsızlık Olaylarına Karşı Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde\'de Hırsızlık Olaylarına Karşı Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Niğde Valiliği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirlerin sıklaştırıldığını ve faillerin yakalanması için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü açıkladı.

06.07.2024 14:05
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Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde Niğde'de 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak 5, 3 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5, 2 ayrı işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 3, motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 1, otodan hırsızlık - banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen suça konu malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada; il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerin sıklaştırıldığı, meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Hırsızlık Olaylarına Karşı Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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