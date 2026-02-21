Niğde Kalesi\'nde çöken istinat duvarının molozu kaldırılıyor

Niğde'de kale çevresinde araç trafiğinin de kullandığı yolda meydana gelen istinat duvarı çökmesi ucuz atlatıldı.

Duvarın sabah saatlerinde çökmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, AFAD ekipleri tarafından yapılan dinleme çalışmaları sonucunda enkaz altında herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit edilmişti. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından alanda müdahale çalışmaları başlatıldı. Niğde Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çöken duvarın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, muhtemel yeni bir çökmenin önüne geçmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu yol kapatıldı.

Bölgede risk tamamen ortadan kaldırılana kadar güvenlik tedbirlerinin sürdürüleceğini bildirildi. - NİĞDE