Niğde'de kaçak ürün operasyonu: 5 Gözaltı
NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerine kaçak ürün operasyonu düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.
Operasyonda, 5 bin adet doldurulmuş makaron, 60 kilogram kıyılmış tütün, 150 paket kaçak sigara, 21 adet elektronik sigara, 720 adet sahte bandrol ile farklı boyutlarda toplam 19 şişe sahte bandrollü rakı bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Kaçak Ürün Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?