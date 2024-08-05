Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 12 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Temmuz ayında yapılan çalışmalarda 12 şahsa işlem yapıldı.

Yapılan açıklamada, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' Suçundan 12 şüpheli şahsa işlem yapıldığı, 3 şahsın tutuklandığı bildirildi. Öte yandan 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' çerçevesinde işlenen suçlara yönelik 2 şüpheliye işlem yapan ekipler, yapılan işlemler neticesinde 2 milyon 725 bin adet makaron, 10 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet tüfek, 784 adet fişek ele geçirdi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE