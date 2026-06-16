Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 20 Gözaltı

Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 20 Gözaltı
16.06.2026 13:30
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Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılığın önlenmesi, toplum düzeni ve halk sağlığının korunması, alkol, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 154 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 3 bin adet sigara paketlemede kullanılan çok amaçlı sigara kutusu, 105 litre etil alkol, 30 adet gümrük kaçağı puro, 16 adet elektronik sigara ve 10 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 20 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika

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