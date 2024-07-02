Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesindeki çalışmaları sürüyor.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suç kapsamında yol kontrol aramasında bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada; 80 bin adet dolu makaron ve 870 kilo tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 80 Bin Dolu Makaron ve 870 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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