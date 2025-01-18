Niğde\'de Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Niğde'de kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Altunhisar - Çiftlik yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kamyonda bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE