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Niğde'de kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

NİĞDE - Niğde'de bir kişi eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı Orhan Apartmanında meydana geldi. İddialara göre; 28 yaşındaki Emircan Ö. isimli şahıs birlikte olduğu kadının evine gitti. Eski sevgili olduğu iddia edilen G.Ö., kadının yaşadığı apartmanın 3. atındaki dairesine balkondan girerek Emircan Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan Ö. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayın faili olduğu iddia edilen eski sevgiliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.