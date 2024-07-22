Niğde'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde\'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 18 yaşındaki bir kişi yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 16:48
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Niğde'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi 140. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 NE 292 plakalı motosiklet ile 51 ADS 388 plakalı motosiklet sokakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yola savrulan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Veysel Emir G. hayatını kaybederken, 18 yaşındaki O.D. yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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