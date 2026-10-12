Niğde'de motosikletle otomobil çarpıştı, Selçuk Mahallesi'nde 1 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Niğde'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öncü Sokak'ta seyir halinde olan O.S. idaresindeki 51 AEA 906 plakalı motosiklet, Deniz Sokak'ta seyreden E.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.S. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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