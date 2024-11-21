Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen önleyici ve bilgilendirici faaliyetler sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 - 17 Kasım tarihleri arasında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler düzenlenen 2 farklı etkinlikte 295 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Narkotik Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
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