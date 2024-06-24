Niğde'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Niğde\'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, A.A. idaresindeki otomobil, Semra Ü.'ye çarptı. Otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürülen Semra Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.06.2024 16:05
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Niğde'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde - Çiftlik Yolu Ketençimen mevkisinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 38 LD 932 plakalı otomobil; 45 yaşındaki Semra Ü.'ye çarptı. Otomobil sürücüsü A.A. kazanın ardından Semra Ü.'yü kendi aracı ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Semra Ü. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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