Niğde\'de Sahte Altın Operasyonu

Niğde'de sahte altınların piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 38 adet sahte altın ele geçirildi.

Çiftlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 1 şüpheli hakkında işlem yapılırken, yapılan aramalarda her biri 5 gram ağırlığında 38 adet sahte altın olmak üzere toplam 190 gram sahte altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.