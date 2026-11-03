Niğde'de 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

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Niğde\'de \'Sokaklar Güvende\' operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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Niğde'de 26-29 Ekim 2026 tarihleri arasında 'Sokaklar Güvende' parolasıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 44,49 gram uyuşturucu, 24 sentetik ecza ele geçirildi, 1 yıl 8 ay hapis cezası olan 1 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Niğde'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Sokaklar Güvende" parolasıyla uyuşturucu ticareti yapan, bulunduran ve kullanan kişilere yönelik 26-29 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 44,49 gram uyuşturucu madde, 24 adet sentetik ecza ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi de ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikNiğdeSon Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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