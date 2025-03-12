Niğde'de Tarihi Mumya Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de Tarihi Mumya Operasyonu: 6 Gözaltı

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Niğde'de jandarma, tarihi mumya operasyonu düzenledi, 6 kişi gözaltına alındı.

12.03.2025 09:24
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Niğde'de mumya operasyonu: 6 gözaltı

NİĞDE - Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçrekleştirdi. Operasyonda, H.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Tarihi Mumya Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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