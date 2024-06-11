Niğde'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Niğde'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza İlhanlı mahallesinde bulunan köprü üzerinde meydana geldi. E.İ. idaresindeki 06 BAG 857 plakalı tır ile T.D.'nin sürücüsü olduğu 51 ACJ 909 plakalı kamyonet üst geçit kavşağında çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü T.D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE