Niğde\'de Trafik Bilgilendirme Çalışmaları

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan "Yaşam Tüneli" çadırında trafik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Trafik güvenliğine katkıda bulunmayı hedefleyen 'yaşam tüneli' projesi çerçevesinde Niğde- Kayseri karayolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasında 70 sürücü, 102 yolcu olmak 172 vatandaşa hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali konuları başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE