Niğde\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde merkez Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. 51 ABU 927 plakalı otomobil ile 51 ADB 912 plakalı araç cadde üzerinde çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE