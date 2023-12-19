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Niğde'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kayardı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde\'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı
19.12.2023 - 10:44,
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Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kayardı yolunda meydana geldi. Kayaardı yolu Kumluca yol ayrımında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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