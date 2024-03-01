Niğde\'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan anlar kaydedildi. İddiaya göre, bir sitede görevli olan S.A. ile A.Ş. arasında telefonda yaşanan tartışma sonucunda S.A. ateş açtı ve A.Ş. karşılık verdi. Yaralanan S.A. hastaneye kaldırılırken, A.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.